Cappelle Sul Tavo: la fibra ottica è operativa!

Fibra ottica operativa a Cappelle sul Tavo!

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Lorenzo Ferri, lo annuncia con soddisfazione. Grazie alla collaborazione con TIM, in tempi rapidi sono stati chiusi i lavori per la posa della fibra ottica ed è stata risolta ogni questione burocratica preliminare all'attivazione del sistema a banda larga. Ora, a Cappelle, si può navigare in internet molto più velocemente. Gli utenti interessati possono, ovviamente, scegliere il gestore di servizi telefonici a cui richiedere l'allaccio alla banda larga.

"Un obiettivo importante quello raggiunto - ha commentato il sindaco - per il quale abbiamo lavorato sin dal nostro insediamento, imprimendo il massimo di spinta e di sollecitudine agli atti burocratici che ci competevano. Internet veloce è uno strumento essenziale - con continua il sindaco - per le diverse attività economiche ma anche per tutti gli uffici pubblici o aperti al pubblico".

"Un'opportunità molto attesa anche dai giovani - aggiunge il Vice Sindaco Adriana Bellisario - e utilissima, in particolare, per le scuole, finora penalizzate da una connessione lenta, e per gli studenti".

Insomma, una buona, anzi, ottima notizia quella che l'Amministrazione comunale, molto soddisfatta, dà ai cittadini di Cappelle sul Tavo.