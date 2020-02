CONCLUSA CON SUCCESSO LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA “ALLA SCOPERTA DI VITE STRAORDINARIE”

Con la proiezione del “Piccolo Principe” si è conclusa la rassegna cinematografica “Alla scoperta di vite straordinarie”.

Il progetto, una rassegna itinerante e gratuita, è stato promosso dal Comune di Pianella in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” di Pianella-Moscufo ed il Dipartimento di Scienze Psicologiche, della salute e del territorio (DISPuTer) dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara ed ha visto anche attraverso il coinvolgimento di esperti nazionali del mondo del cinema, delle Associazioni culturali di Pianella (Accademia teatrale Arotron, IFA Accademia di Cinema, Accademia musicale “città di Pianella”, polo artistico “G.Puccini”, Abruzzo Cuore d’Italia ed altre ancora), di divulgatori scientifici noti a livello locale e nazionale, senza dimenticare gli approfondimenti dedicati all’agricoltura ed all’ambiente. Attraverso il progetto, pertanto, è stato possibile conoscere anche come viene realizzato un prodotto cinematografico, con particolare attenzione alle tematiche del doppiaggio, delle colonne sonore e della recitazione.

L’iniziativa è stata cofinanziata dal Comune di Pianella e dal MIUR (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) MIBAC (Ministero per i beni e per le attività culturali) e si è tenuta a cavallo di due annualità scolastiche, da marzo 2019 a gennaio 2020.

La rassegna ha visto la proiezione di 18 titoli di film/documentari di qualità per garantire soprattutto ai “giovani spettatori” la visione di opere estremamente curate e raffinate sia dal punto di vista formale che per i contenuti. I film sono stati selezionati tenendo conto della sensibilità e della capacità di metabolizzare le emozioni da parte di fruitori come i ragazzi e sono stati proiettati presso l’aula magna della scuola primaria di Pianella appositamente allestita con un nuovo impianto audio-video, all’aperto in largo teatro, presso la Chiesa monumentale di S.Maria Maggiore e nelle aule dell’università “G. d’Annunzio”.

Con i film si è voluto celebrare, attraverso il cinema, bambini, ragazzi e persone comuni che si sono distinti per il loro coraggio nel fronteggiare le avversità della vita, le ingiustizie e le discriminazioni, il loro altruismo, la loro capacità di resilienza; individui che hanno a volte cambiato il corso della storia. Il titolo della rassegna è legato anche alla celebrazione di tutti gli esseri viventi della terra stessa come luogo da preservare per un mondo migliore. La parola “scoperta” è un invito ai giovani spettatori ad intraprendere viaggi fantastici, lasciandosi catturare dalla magia dello schermo cinematografico.

“ Siamo particolarmente soddisfatti del risultato raggiunto attraverso questa rassegna, spiega il sindaco Marinelli. Abbiamo voluto strutturare una progettualità ambiziosa che ci consentisse di coinvolgere quante più realtà possibili, concentrando l’attenzione sui ragazzi e credo che l’obiettivo che ci eravamo prefissati sia stato pienamente raggiunto. Le tematiche affrontate, di particolare attualità, unitamente all’approfondimento sul mondo del cinema, hanno generato il coinvolgimento diretto di circa 500 studenti e di numerosi divulgatori scientifici, associazioni e docenti. Dopo l’impegno profuso per garantire strutture sicure ed efficienti per i nostri ragazzi, conclude il primo cittadino, abbiamo spostato l’obiettivo verso i contenuti formativi dei ragazzi, cogliendo l’opportunità offerta dal bando nazionale di MIBACT e MIUR, che ha portato l’offerta culturale del nostro istituto comprensivo ad un considerevole livello qualitativo”.