LUNEDÌ 27 GENNAIO 2020 LE CELEBRAZIONI PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Spoltore si unisce alle celebrazioni per il Giorno della Memoria 2020: lunedì 27 gennaio le classi quinte del Circolo Didattico di Spoltore si raccoglieranno nell'ambito del progetto Continuità nella Sala Consigliare del Comune di Spoltore per un momento di riflessione dedicato all'olocausto: ad accoglierli il sindaco Luciano Di Lorito e l’Assessore alla Cultura Roberta Rullo; partecipano ovviamente anche il Dirigente Scolastico Nicoletta Paolini e i loro docenti: in programma la proiezione del cortometraggio "La stella di Andra e Tati" prodotto dalla Rai con il patrocinio del Miur: il cartone animato racconta la vera storia delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, deportate ad Auschwitz-Birkenau durante la Seconda guerra mondiale, all’età rispettivamente di quattro e sei anni, insieme a parte della loro famiglia, e poi sopravvissute. Per cinquant’anni la loro storia è stato un fatto privato; solo nel 1994 è stata resa nota dallo storico Marcello Pezzetti. Dopo il cortometraggio, i ragazzi seguiranno l'intervista di Fabio Fazio alle due sorelle, tratta da una puntata di Che Tempo Che Fa.