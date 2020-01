GIORNATA DEDICATA AGLI INGOMBRANTI CON RIECO IL 18 GENNAIO 2020

Sabato 18 gennaio 2020 a Villa Raspa di Spoltore è in programma la prossima Giornata Ecologica Rieco per i rifiuti ingombranti. Dalle 8.00 alle 12.00, in contrada Frascone, nel piazzale comunale adiacente via Vasto, sarà posizionato un container presidiato dal personale della Rieco S.p.a. a cui consegnare il proprio rifiuto per un corretto conferimento. Sono esclusi tutti i rifiuti Raee, cioè le apparecchiature elettriche ed elettroniche come frigoriferi, televisori, lavatrici e così via. Per rifiuti ingombranti si intendono materassi, reti, mobili in genere, tapparelle, persiane, sdraio, sedie ecc.