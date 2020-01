Borse di studio per i nuovi iscritti, dal comune di Cepagatti, per il corso di studi "gestione delle acque e risanamento ambientale ".

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Parte la campagna di iscrizioni per l'Istituto Professionale per l'Agricoltura di Villareia di Cepagatti. È possibile iscriversi, sin da subito e fino al 31 gennaio 2020 (preiscrizioni). Quest'anno l'Istituto Agrario di Villareia di Cepagatti offre la possibilità di iscriversi anche ad un nuovo corso: "Gestione delle Acque e risanamento ambientale".

Un corso di studi superiore rivolto agli studenti che frequentano la terza media che, nel mese di gennaio, sono chiamati a scegliere il percorso di scuole superiori da intraprendere.

L'indirizzo prepara nuove figure professionali altamente spendibili nel mondo del lavoro appena dopo il diploma e costituisce anche un valido trampolino per l'università (Ingegneria, Scienze, geologia Chimica, Biotecnologie ...).

Il Comune di Cepagatti intende promuovere le nuove iscrizioni con borse di studio (fino a 300,00 euro) per gli iscritti al primo anno di scuole Superiori Presso l'Istituto di Villareia sia per gli iscritti al nuovo Corso "Gestione delle acque e risanamento ambientale" sia per gli iscritti al corso tradizionale di "Agricoltura e Sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane".

La Preside Maria Teresa Marsili e il Sindaco Gino Cantò esprimono grande soddisfazione e invitano tutti a visitare la scuola sita a Villareia, in via Elsa Morante 4, a pochi metri dal Centro Commerciale Megalò, nei giorni di open day: domenica 12, 19 e 26 gennaio dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00.

Per maggiori informazioni sulle borse di studio telefonare al numero 0859700111 o al numero 08597401.