Incendio alla Isolbit: ordinanza e divieti emessi dal Sindaco di Cepagatti

A seguito dell'incendio, avvenuto questa mattina, il comune di Cepagatti ha prontamesso un ordinanza:

temporaneamente e in via del tutto provvisoria la permanenza nelle strade pubbliche e nei luoghi pubblici dei cittadini nonché le manifestazioni ludico sportive o altri eventi programmati all'aperto nelle zone interessate dall'incendio e in quelle limitrofe; si raccomanda altresì di rimanere in casa con porte e finestre chiuse fino allo spegnimento dell'incendio ed in attesa di rilievi tecnici più dettagliati e accurati;

la raccolta, vendita e consumo di prodotti vegetali, frutta e verdura e di prodotti di origine animale nel raggio di 2 chilometri in linea d'aria;

attingimento delle acque dei pozzi privati e pubblici ubicati nell'area predetta, e l'uso delle stesse acque per irrigazione e inaffiamento su tutto il territorio circostante l'area interessata;

il transito per tutti i veicoli per l'intera via Pignatelli, dall'imbocco con via Chieti fino all'intersezione con via d'Annunzio; divieto di transito altresì in via Cristoforo Colombo, via Michelangelo e in via Napoli direzione via Pignatelli fatta eccezione per i residenti delle suddette vie.