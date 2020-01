IL SINDACO LUCIANO DI LORITO SUL CASO DELL'AGGRESSIONE A VILLA RASPA

"Va fatto un plauso all'Arma dei Carabinieri e in particolare al comando della stazione di Spoltore. Con piacere ho appreso che l'autore dell'aggressione subita dai nostri due concittadini è stato individuato, grazie all'encomiabile lavoro dei "nostri" Carabinieri di Spoltore - coordinati dal Luogotenente Enrico Bicocca - che tempestivamente hanno risolto il caso. La "baby gang" presente in città si è rivelata essere costituita da un singolo "bulletto", un ragazzino minorenne che è stato individuato grazie ai suoi stessi compagni".

"Il responsabile dell'aggressione è stato scoperto in sole 18 ore: l'intervento dell'Arma evidenzia che lo Stato c'è ed è attento anche in occasione di un fatto isolato che tuttavia non può e non deve essere ignorato, anche per scongiurare un allarme sociale che rischiava di condizionare la tranquillità dell'intera comunità spoltorese".

Il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito