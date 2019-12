ASD Loreto , arrivano rinforzi !

La pausa natalizia per il Loreto Aprutino porta in dono tre rinforzi per la prima squadra e due per il calcio a cinque femminile.

Sono giunti alla corte di mister Tommaso Mimola i centrocampisti Alessio Stinziani dai molisani della Polisportiva Fossaltese e di Michele Acciavatti, lo scorso anno in promozione con il Passo Cordone ed il difensore classe 2000 loretese doc Andrea Di Marcantonio dal Penne. Tre pedine che vanno ad ampliare la rosa già molto competitiva di mister Mimola, che sta facendo davvero un grande campionato in prima categoria girone C con il secondo posto attuale, frutto del bel gioco e di un grande gruppo di giovani quasi tutti dell'area vestina.

Per quando riguarda il settore femminile sono arrivate l'universale loretese doc Francesca Ruggeri ed il portiere Gaia Di Pietro, mentre è stata ceduta all'Es Chieti Valeria Catena. Si torna in campo per la femminile il 3 gennaio per le final eight di coppa Italia, mentre i ragazzi ospiteranno al Simone Acciavatti il 5 gennaio alle ore 14,30 la capolista imbattuta Tollese.