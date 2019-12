INAUGURATA LA NUOVA PIAZZA D'ALBENZIO

Sabato 21 dicembre, con la benedizione di Don Gino Cilli, è iniziata la nuova vita di Piazza D'Albenzio: uno spazio che, come ha spiegato il sindaco Luciano Di Lorito, non sarà mai più un parcheggio per le auto, ma un luogo destinato ad accogliere eventi e a diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini dell'area metropolitana. "Questa" ha ricordato il primo cittadino nel suo discorso di saluto "è la prima opera che inauguro nel centro storico durante la mia amministrazione, ma in breve tempo ne seguiranno molte altre che andranno a chiudere un cerchio, dando un ruolo nuovo a quello che ancora chiamiamo capoluogo ma che oggi fa parte di una realtà molto più ampia". Di Lorito ha infatti ricordato la presenza nel territorio a valle di Spoltore di abitati densamente popolati come Santa Teresa e Villa Raspa. A ricostruire il passato della piazza, gli interventi di Rosanna D'Albenzio, Giustino Pace, e una lettura affidata a Eleonora Silvidii. Erano presenti anche i tecnici e gli operai che hanno lavorato fino a pochi minuti prima dell'inaugurazione per completare gli ultimi dettagli: l'architetto Barbara Del Rosso, progettista della nuova piazza, e lo scultore Igor Cascella, che ha realizzato le panchine e altri arredi, firmano il presente di questo spazio che, con la realizzazione dei parcheggi su via del Castello (l'appalto è già in una fase avanzata) cambierà il modo di vivere il centro storico. Un'occasione per riscoprirlo, oggi e domani (21 e 22 dicembre 2019), sono le visite guidate della Spoltore Nascosta (prenotazioni davanti alla cripta di San Panfilo) dalle 17.00 a cura della Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi e nell'ambito del progetto Spoltour. Proprio in Piazza d'Albenzio, domani (22 dicembre 2019) dalle 17 è in programma "L'Attesa", uno spettacolo con i figuranti del Presepe Vivente di Cavaticchi che, ovviamente, ripropone le emozioni legate all'avvento di nostro signore. Alle 19, nella Chiesa di San Panfilo entro le Mura, il concerto Spiritual Gospel a cura dell'Associazione "In artibus et humanitate occursus". Fino a domenica, il centro storico ospiterà anche il villaggio diffuso dell’artigianato d’autore e della creatività locale, con la presenza di stand enogastronomici, il mercato di Campagna Amica e i prodotti dell’associazione Pescara Punto Zero (apertura dalle ore 11.00).