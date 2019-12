Ovazione e applausi scroscianti per l’Orchestra e il Coro dell’Istituto Comprensivo di Collecorvino in Concerto al MOMA’ lo scorso 19 dicembre.

“Una giornata intensa e ricca di emozioni, frutto di un grande lavoro di squadra” ci racconta la Dirigente scolastica, D.ssa Michela Terrigni, lasciando trasparire una punta di orgoglio per un Concerto di Natale che ha visto protagonisti oltre 600 alunni dell’Istituto.

Lo spettacolo è iniziato nel primo pomeriggio con l’esibizione dei bambini della scuola dell’infanzia e si è snodato in un crescendo di note e di melodie con i bambini di tutte le classi di scuola primaria coinvolti nel progetto di avvio precoce alla pratica musicale.

L’atmosfera natalizia è stata resa ancora più suggestiva dall’accostamento di brani diversi per stile, ritmo e sonorità: dalla laude di “Tu scendi dalle stelle” alla carola di Natale , passando per lo spiritual di “Go tell it on the mountain” al pop di “A Natale puoi ” e al jazz con “Santa Claus is coming to town”.

I gruppi corali della scuola primaria sono stati coordinati dai docenti Paolo Catone e Piergiovanni Ribichini, responsabili del progetto di avvio precoce alla pratica musicale nella scuola primaria, e da tutte le insegnanti della scuola primaria.

I ragazzi delle classi I° della scuola secondaria di I grado, coordinati dalla Prof.ssa Manuelita Catani hanno trascinato il pubblico nell’atmosfera viennese al ritmo della “Marcia di Radetzky” di Johan Strauss per proseguire con “La Traviata” di G.Verdi e le magiche di Paolo Conte in “Vieni via con me”.

La giornata si è conclusa con una straordinaria performance dell’Orchestra dell’Istituto Comprensivo di Collecorvino che quest’anno ha proposto un repertorio originale e poliedrico, spaziando dalle melodie natalizie con cui ha accompagnato il Coro delle classi V primaria e I secondaria di I grado in “Silent Night” e “Notte di Luce”, ai ritmi e alle sonorità ispaniche di “Nanita Nana”, per finire con due colonne sonore tra le più riuscite degli ultimi anni: “The Avengers” di Alan Silvestri e “The Incredibles” di Michael Giacchino.

“Il segreto sta nel suscitare l’entusiasmo dei ragazzi” rivela il Prof. Roberto Desiderio, coordinatore del Corso a Indirizzo musicale e autore degli arrangiamenti, “e nel lavoro di squadra svolto con i colleghi Roberto Torto, Alessandro Cavallucci, Natalya Gonchak, Paolo Catone, Piergiovanni Ribichini, Manuelita Catani e con tutti gli insegnanti dell’Istituto.”

Dopo il successo del Concerto di Natale, un altro importante appuntamento per il Coro scolastico dell’Istituto, ospite, venerdì 20 dicembre, della 24° edizione del Presepe Vivente organizzata dall’IstitutoTecnico Statale “Aterno-Manthonè” di Pescara. I ragazzi, diretti dal Prof. Piergiovanni Ribichini e coordinati dai docenti Roberto Torto e Roberto Desiderio, hanno accompagnato con i loro canti la rappresentazione vivente della nascita di Gesù. “

Lo stupore e la commozione per un evento che ha cambiato la storia dell’umanità ha toccato il cuore di tutti ”, dichiara commossa la Dirigente dell’Istituto Manthoné, Antonella Sanvitale.

