NUOVI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI CON SEMAFORI A RICHIESTA

Sono in corso i lavori per la realizzazione di due nuovi attraversamenti pedonali, regolati da semafori attivabili a richiesta: il primo servirà per mettere in sicurezza i pedoni su via Fonzi, proprio all'ingresso del centro urbano nel capoluogo, dove la strada disegna una cunetta che limita la visibilità. Il secondo invece davanti al campo sportivo "Adriano Caprarese": sono attraversamenti realizzati in materiale termoplastico e, in entrambi i casi, la presenza di semafori costringerà le vetture in transito a lasciare il passaggio ai pedoni. Il costo complessivo di questi due attraversamenti è di circa 35 mila euro.