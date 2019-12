SPOLTORE INAUGURA LA NUOVA PIAZZA D'ALBENZIO

E' tutto pronto per l'inaugurazione di piazza D'Albenzio, sabato mattina

(21 dicembre 2019) alle 11.00, dopo i lavori di restyling: una

trasformazione non solo estetica, considerato che lo spazio diventerà

un'area completamente pedonale nel cuore del centro storico di Spoltore.

Ad arricchire l'area una serie di arredi dello scultore Igor Cascella, e

in particolare delle riproduzioni delle antiche insegne che

caratterizzavano le attività anticamente presenti nella piazza.

All'inaugurazione partecipano il sindaco Luciano Di Lorito, il

progettista Barbara Del Rosso, lo storico Giustino Pace, Don Gino Cilli.

Prima del brindisi augurale, si esibirà la Banda Giuseppe Verdi di

Cepagatti diretta dal M° Nicola Graziano. Al termine, partiranno anche

i canti natalizi con la filodiffusione che daranno vita all'atmosfera

natalizia nel centro storico fino al 6 gennaio: sabato e domenica, poi,

nel cartellone di Natale Insieme, il villaggio diffuso dell'artigianato

d'autore e della creatività locale, con la presenza di stand

enogastronomici, il mercato di Campagna Amica e i prodotti

dell'associazione Pescara Punto Zero (sabato dalle ore 16.00 e domenica

dalle ore 11.00).



La nuova pavimentazione garantirà l'impermeabilizzazione dell'intera

area, preservando dalle infiltrazioni i locali sottostanti. Dopo un

primo step di lavori, concentrato sul muro frontale dello slargo dove è

prevista l'apposizione di opere dello scultore Igor Cascella, è stato

redatto il progetto complessivo dall'architetto Barbara Del Rosso: a

caratterizzare la pavimentazione, nella parte centrale della piazza,

anche il simbolo della città di Spoltore. Urbanisticamente l'area

ricade nel Piano di Recupero del centro storico, dunque è stato

necessario, per questo intervento, seguire i vincoli della

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo.



Piazza D'Albenzio si candida a diventare il nuovo salotto del centro

storico di Spoltore: resterà definitivamente interdetta al traffico e,

anche per la vicinanza con la Sede della Società Operaia, diventerà un

luogo di incontro e dialogo tra i cittadini. Per gli interventi sulla

piazza sono stati investiti circa 115 mila euro: sempre nell'ambito

della viabilità nel centro storico, è stato programmato un intervento

su via del Castello che consentirà di recuperare i posti per le auto

che fino ad oggi venivano lasciate nella piazza.



La nuova piazza sarà caratterizzata da un disegno a losanghe, composte

da quadrati di grandi 3,26 metri per lato. I mattoni, alternati in due

diverse sfumature di rosso, sono incorniciate da cordoli in travertino.

Al centro, subito prima dell'inaugurazione, verrà collocato l'elemento

decorativo in travertino con il simbolo della città.