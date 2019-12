Patolaga di Cepagatti, donna dell'anno in svizzera

E' originaria di Cepagatti, Antonella Santuccione Chada, la neuroscienziata che in Svizzera è stata eletta donna dell'anno.

La prof.ssa Santuccione, sviluppa i suoi studi e le sue ricerche per combattere una malattia sempre in maggiore diffusione in questi ultimi anni: l’Alzheimer.

La Santuccione è a capo della fondazione Women’s Brain Project ed è considerata una delle massime esperte delle malattie del cervello .

Per tutto questo la rivista svizzera Woman in Business l'ha eletta donna dell'anno.