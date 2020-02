TREND POSITIVO PER DONAZIONI ED ASSOCIATI ALL’AVIS DI COLLECORVINO

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’assemblea annuale dei soci si è aperta con la relazione di Ireneo D’Agostino, presidente della sezione locale dell’AVIS (Associazione Italiana dei Volontari Donatori di Sangue), con la quale ha illustrato l’attività svolta nel territorio nell’anno da poco conclusosi, il cui scopo è stato quello di continuare a divulgare quanto più possibile il messaggio di solidarietà che la donazione di sangue rappresenta.

Attività che grazie a numerosi progetti ha avvicinato donatori e non, di qualsiasi fascia di età, quali: la manifestazione estiva “Corrid’Avis”, gli eventi musicali dedicati alla “Giornata Mondiale del Donatore”, la passeggiata ecologica “Scampagn’Avis”, l’autoemoteca che ha facilitato le donazioni senza portarsi al centro trasfusionale di Penne, le tombolate natalizie e la gita ad Urbania in occasione dell’Epifania.

Iniziative che verranno riproposte anche nell’anno in corso grazie all’impegno e la dedizione dei componenti del direttivo locale e che culmineranno in una particolare giornata di festa, prevista dopo l'estate, in cui verrà commemorata l’attività della Sezione di Collecorvino che celebra il suo 30° anno.

Dal punto di vista sanitario la Dott.ssa Marcella Rossi, Direttore Sanitario dell’Area Vestina, ha esposto i dati relativi al proprio contesto territoriale che risultano sicuramente positivi ed incoraggianti per il futuro. Segno che il messaggio di stimolo alla donazione raggiunge gli obiettivi prefissati, evidenziando comunque una certa difficoltà nell’effettuare conferenze ed incontri con gli studenti delle scuole superiori di Penne per poco interesse e distacco da parte di alcuni dirigenti scolastici che si ripercuote in uno scarso avvicinamento dei giovani all’AVIS.

A livello statistico la Dott.ssa Rossi ha riferito, per la sezione di Collecorvino, i seguenti dati al 31.12.2019:

I soci attivi sono 156 (+3 rispetto al 2018 con 14 nuovi iscritti e 11 cancellazioni)

Le donazioni totali sono state 288 (+16) suddivise in:

187 donazioni di sangue intero (+11)

69 donazioni di plasmaferesi (-3)

20 donazioni multiple “rossi/bianchi” (+2)

12 donazioni multiple “plasma/piastrine” (+6)

Soddisfazione ed orgolio sono stati espressi dal Presidente Provinciale AVIS di Pescara Camillo Bosica:

“Questa è una realtà in cui i numeri positivi vanno di pari passo con l’attività svolta, ed in tutto questo c’è l’impegno e l’onore da parte dei componenti del direttivo di portare avanti la testimonianza associativa a Collecorvino. Significativo è il traguardo raggiunto dei 30 anni di attività che rappresenta una tradizione ormai consolidata in quest’area”.

Lo stesso ha ribadito la disponibilità, il supporto e qualsiasi forma di collaborazione da parte dell’ente Provinciale alle iniziative che la sezione di Collecorvino ha intenzione di portare avanti.

www.aviscollecorvino.wordpress.com