Il ventennale della Croce Rossa a Pianella domenica 29 dicembre

Domenica 29 dicembre il Comitato di Penne della Croce Rossa Italiana festeggerà il ventennale di fondazione di "Casa di Pianella", il gruppo di volontari di Pianella della CRI. L'evento sarà l'occasione per rievocare le peculiarità di una esperienza associativa che, per le originali attività svolte negli anni a favore della popolazione vulnerabile, in Italia e all'estero (Albania, Senegal, Iraq, Romania, Ucraina...) ha rappresentato un unicum nel panorama non solo regionale di Croce Rossa. Circa 350 volontari hanno militato in questi venti anni di presenza della CRI a Pianella i quali, memori e custodi del motto "Tutti Fratelli" che il Fondatore del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Henry Dunant pronunciò sui campi di battaglia di Solferino, hanno costituito un presidio di Croce Rossa cittadino che, come la casa per la famiglia, ha accolto e protetto sia gli operatori volontari che i tanti ospiti bisognosi nell'arco degli anni. Fratellanza umana concreta, come sancito dai Sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale.

Un cartellone di iniziative, tutt'altro che formali in coerenza con lo stile di CRI Pianella, ospitate sul belvedere del Mercato Coperto di Pianella, dalle ore 10 di domenica prossima, coinvolgerà particolarmente i più piccini. Alle ore 12, nella sottostante sede della Pro Loco cittadina, si terrà una rievocazione dei momenti salienti di questi venti anni, alla presenza delle tante persone della comunità e delle amministrazioni comunali cittadine che, dall'esterno dell'Associazione, hanno contribuito all'opera umanitaria di Casa di Pianella.

Aprirà i lavori un intervento degli studiosi Loris Di Giovanni ed Antonio Farchione che, con l'ausilio di immagini e documenti inediti proiettati per l'occasione, anticiperanno una loro ricerca dal titolo 'la famiglia de Felici e la Croce Rossa a Pianella' incentrata su Gesualdo III de Felici, sua moglie Silvina Olivieri ed il loro figlio Luigi. Si segnala la partecipazione anche dell'ex Commissario Nazionale di Croce Rossa Italiana Maurizio Scelli, che vuole condividere con i colleghi volontari l'esperienza di "Casa di Pianella".

La Presidente del Comitato di Penne nel quale è inserita la Sede di Pianella, Stefania Altigondo, è lieta di invitare tutti i cittadini a questa festa comunitaria.