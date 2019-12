Moscufo: 250 borracce in alluminio per l’evento plastic free nelle scuole

Arrivano le borracce plastic free nelle scuole di Moscufo. Mercoledì mattina, l’Amministrazione Comunale unitamente all’Amministratore Delegato di Rieco S.p.a. Alberto Berardocco e al Direttore Tecnico Angelo Di Campli, consegnerà le borracce in alluminio a tutti i bimbi e ragazzi delle scuole del paese. Questa iniziativa, volta a incentivare uno stile di vita che limiti sempre di più l’uso della plastica, darà il via a una serie di iniziative sul territorio comunale al fine di migliorare ulteriormente gli ottimi risultati raggiunti. Ricordiamo che la raccolta differenziata a Moscufo raggiunge circa il 79% nel 2018 attestandosi al di sopra della media nazionale, con un trend in crescita che nel 2019 raggiungerà l’80%.

“È un risultato molto importante -commenta il Sindaco di Moscufo Claudio De Collibus- che testimonia la bontà delle scelte strategiche assunte in questi anni dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con il gestore del servizio di igiene urbana Rieco S.p.a.”.

I dati sono stati presentati nella II edizione dell’Eco Forum Abruzzo svoltosi il 6 dicembre presso il palazzo della Provincia di Pescara, numeri che confermano l’attenzione dei cittadini verso l’ambiente e che classificano il Comune di Moscufo quale COMUNE RIFIUTI FREE.

“Il tema della tutela dell’ambiente è una priorità assoluta della nostra amministrazione -dichiara il Vicesindaco Emanuele Faieta delegato all’Ambiente- e siamo certi che il cambiamento necessario verso uno stile di vita sostenibile passi imprescindibilmente attraverso la sensibilizzazione e la formazione dei cittadini più giovani. Proprio per questo motivo, a partire da gennaio, avvieremo nelle nostre scuole il progetto Waste Travel 360° volto a sensibilizzare i giovani e le famiglie sull’importanza del valore del rifiuto, inteso come risorsa indispensabile per un futuro proiettato verso una Economia Circolare.”